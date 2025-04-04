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آلاف المواطنين يستمتعون بأجواء الربيع في متنزهات بيرين

منذ 46 ثانية
آلاف المواطنين يستمتعون بأجواء الربيع في متنزهات بيرين

وطنا اليوم:استقبلت متنزهات قضاء بيرين، وخاصة متنزه الأمير هاشم بن الحسين، وغابات العالوك، آلاف العائلات الأردنية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، للاستمتاع بالأجواء الدافئة، كما شهد اليوم الجمعة، توافدًا كبيرًا للزوار.
وأوضح مدير قضاء بيرين الدكتور ماجد الطوالبة، أن المتنزهات شهدت إقبالاً قياسياً، اليوم الجمعة، بسبب تحسن الأجواء، مؤكداً تعزيز البلدية لوجودها الخدمي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، ولا سيما في متنزه الأمير هاشم بن الحسين الذي سجل أعلى معدل زيارة منذ سنوات.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية، بما فيها شرطة البيئة ومراكز الزراعة وطوافي الحراج، لمراقبة المتنزهات والحد من الاعتداءات على الثروة الحرجية.
ولفت الطوالبة إلى أن فرق النظافة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على بيئة المتنزهات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المعتدين على الثروة الحرجية أو الذين يلقون بالنفايات عشوائياً.
كما كشف عن تركيب لوحات تحذيرية وإرشادية بالشراكة مع مديرية بيئة الزرقاء في محيط القضاء، لتوعية الزوار والحد من رمي النفايات في الأحراش والمناطق الطبيعية.
من جهته، أكد مدير البيئة في بلدية بيرين المهندس صدام الخلايلة تعرض بعض المناطق، خاصة غرب العالوك، لاعتداءات بيئية من قبل بعض مربي المواشي من خارج قضاء بيرين، رغم الحملات المستمرة للتوعية بالمحافظة على البيئة والمناطق الطبيعية لتكون جاذبة للزوار لجماليتها.
وقال إن هذه الممارسات تتصاعد خلال مواسم التنزه، مما يشكل تحدياً أمام جهود البلدية للحفاظ على البيئة.


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