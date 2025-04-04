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الشاورما التركية تُدخل 648 شخصاً للمستشفى.. منهم 2 بحالة حرجة

منذ 13 ثانية
الشاورما التركية تُدخل 648 شخصاً للمستشفى.. منهم 2 بحالة حرجة

وطنا اليوم:اشتكى المصابون من آلام شديدة في البطن، القيء، الإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم
تركيا
أغلقت السلطات التركية مطعماً يقع في ولاية كوجايلي بعدما تسبب بتسمم المئات من زبائنه في آخر يومين، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، الجمعة، حيث كشفت أن زبائن ذلك المطعم شعروا بأعراض إعياء مخيفة على نحوّ مفاجئ بعد تناولهم وجبات سريعة لديه.
وكشف الإعلام التركي أن عدد المصابين بحالات التسمم الجماعي لدى المطعم الذي أُغلِق بالشمع الأحمر، 648 شخصاً يعانون من التسمم بحالات متفاوتة الخطورة وأن اثنين منهم على الأقل في حالةٍ حرجة ويتلقيان الرعاية الصحية المكثفة في مستشفى متخصص بولاية كوجايلي منذ ليل أمس الخميس.
وبحسب التقارير الأولية، فقد بدأت أعراض التسمم بالظهور مساء أمس لدى الزبائن الذين تناولوا الشاورما، حيث اشتكى المصابون من آلام شديدة في البطن، القيء، الإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وقد سارعت الفرق الصحية والجهات المعنية إلى إغلاق المطعم المتسبب في حالات التسمم، وبدأت تحقيقات موسعة للكشف عن أسباب التلوث الغذائي ومصدر البكتيريا أو المواد السامة في الأطعمة المقدمة. كما تم إرسال عينات من الطعام إلى المختبرات المختصة لإجراء التحاليل اللازمة.
من جهتها، أعلنت السلطات المحلية أن حملة تفتيش موسعة ستُجرى على جميع المطاعم والمنشآت الغذائية في المنطقة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي بحياة الزبائن.
ومن شأن هذه الحملة أن تؤدي لإغلاق عشرات المطاعم التي لا تلتزم بمعايير السلامة الصحية في ولاية كوجايلي، وفق ما أفاد مصدر من وزارة الصحة لوسائل إعلامٍ محلّية


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