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الصين تفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية

منذ 15 ثانية
الصين تفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية

وطنا اليوم:أعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا” أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.
كما قررت وزاة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعقب صدور القرار الصيني، عمقت العقود الآجلة الأميركية من خسائرها، فقد هبط مؤشر S&P500 بأكثر من 2% كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنحو 2.3 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تعميق التوترات التجارية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية.


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