إسناد جناية القتل العمد لقاتل زوجته في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:أسندت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى شخص أقدم على قتل زوجته في منطقة الشونة الجنوبية، إثر خلافات عائلية.

وأوضح مصدر ، أن الخلاف الذي نشب بين الزوجين حول الأبناء دفع الزوج إلى إحضار سلاح ناري وإطلاق النار على زوجته، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

بعد ارتكاب الجريمة، فر الزوج من مكان الحادث، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه لاحقًا. وأظهرت التحقيقات أن الزوجين كانا من الأقارب، وأن الحادث وقع بشكل مفاجئ بعد مشاجرة كلامية حادة.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرح قبل أسبوع أن شخصًا أقدم على إطلاق النار على زوجته في لواء الشونة الجنوبية بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى وفاتها فورًا. وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجاني فر من المكان، لكن تم القبض عليه لاحقًا.

وبحسب المادة 328 من قانون العقوبات، فإن جريمة القتل العمد تُعرّف بإزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط. وفي حال ثبوت الجريمة قضائيًا، يُعاقب الجاني بالإعدام إذا كانت الجريمة مقترنة بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية.

وفي حادث آخر، وقع في جنوب عمان، تم إسناد تهمة القتل إلى الجاني في مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ووفقًا للمصدر، فقد وقعت المشاجرة بشكل مفاجئ ما دفع الجاني لاستخدام السلاح، ما أسفر عن وقوع جريمة قتل وإصابة شخص آخر.

ومن المتوقع في حال ثبوت الجريمة قضائيا ان يحكم عليه بالسجن المؤبد وفق ما اسند اليه من هذه التهم