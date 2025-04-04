إيران تأمر بمغادرة عسكرييها من اليمن وتخطط لسحب دعمها للحوثيين

وطنا اليوم:أفادت تقارير أن إيران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن، وتخطط لسحب دعمها للحوثيين ، وسط غارات جوية أمريكية مكثفة على الجماعة .

ونقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية، أمس الخميس، عن “مسؤول إيراني كبير” قوله إن طهران تُقلص دعمها لوكلائها الإقليميين، للتركيز على التهديدات المباشرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية.

ترمب محل النقاش

وكشف مسؤول إيراني مطلع خطط طهران قائلاً: “تهيمن المناقشات حول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كل اجتماع تعقده الحكمة الإيرانية، أو القيادة الإيرانية العليا مع مستشاريها”.

ووفقاً للمسؤول، فإن انسحاب إيران من اليمن صُمم لتجنب احتمال التصعيد، في حال مقتل جنود إيرانيين في غارات جوية أمريكية هناك.

وأضاف ذات المصدر، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية، أن طهران تُركز جهودها بدلًا من ذلك على كيفية الرد على ترمب وسلسلة تهديداته، و”لم تتم مناقشة أي من المجموعات الإقليمية التي دعمناها سابقاً”.

وبيَّن المصدر: “الرأي هنا هو أن الحوثيين لن يتمكنوا من الصمود، وأنها تعيش أشهرها أو حتى أيامها الأخيرة، لذا لا جدوى من إبقائهم على قائمتنا”، بالإشارة للتحالف الوثيق بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: “كانوا جزءاً من سلسلة اعتمدت على الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله والنظام السوري بقيادة بشار الأسد، والاحتفاظ بجزء واحد فقط من تلك السلسلة للمستقبل أمرٌ غير منطقي”، وهي إشارة مباشرة وواضحة إلى القادة السابقين لحزب الله وفي سوريا على التوالي