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3 قتلى بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

منذ 35 ثانية
3 قتلى بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قبل فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
ونقل عن مصدر أمني لبناني أن المستهدف بالغارة مسؤول فلسطيني استشهد مع نجليه.
وأضاف المصدر الأمني أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.
وفي هجوم آخر، أفاد مصدر بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان ودمرت أحد المساكن.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق إصابة 3 أشخاص في غارتين إسرائيليتين ببلدتي بنت جبيل وعلما الشعب جنوبي البلاد.
والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا في حزب الله وفيلق القدس الإيراني اسمه حسن علي بدير بعد استهدافه في مبنى سكني بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومنذ 22 مارس/آذار الماضي، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها بالشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني. ونفى حزب الله أي علاقة له بذلك.


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