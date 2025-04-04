خطة إسرائيل في غزة.. هجوم بري كاسح واحتلال لأجل غير مسمى

وطنا اليوم:كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ هجوم بري واسع في قطاع غزة بهدف القضاء الحاسم على حركة حماس، قبل النظر في أي حلول سياسية.

ووفقًا للمصادر، فإن الاحتلال مستعد لنشر قوات كافية لاحتلال القطاع إلى أجل غير مسمى، ما يعكس توجهًا نحو تصعيد عسكري طويل الأمد دون رؤية واضحة للحل السياسي.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في غزة، حيث يعاني القطاع من أزمة إنسانية خانقة نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض منذ سنوات

وأشارت إلى أن الخطة الإسرائيلية التي وضعها رئيس أركان الجيش إيال زامير، تحظى بدعم كبير من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب الصحيفة، فإن زامير يرى أن مهمة إسرائيل في قطاع غزة لن تتحقق إلا بنشر قوات برية، لأنه “لا يثق كثيرا في التكنولوجيا”.

وعندما سئل عن نشر القوات البرية، قال رئيس الأركان في زيارة إلى غزة هذا الأسبوع: “سيستمر هذا بوتيرة مدروسة وحازمة”.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن زامير لا يحظى فقط بدعم نتنياهو، بل أيضا بدعم الولايات المتحدة.

ورغم تقلبات الموقف، فقد أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط إدارة سلفه جو بايدن على إسرائيل لتخفيف حدة هجماتها، وحافظ على استمرار تدفق الأسلحة بغزارة من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي.

وصرح ترامب مرارا وتكرارا أن “إسرائيل ستكون بلا ضوابط إذا لم تعد حماس الرهائن وتتنحى عن حكم غزة”.