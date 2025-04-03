عاجل / ‎الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب

وطنا اليوم-قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الولايات المتحدة من الأردن يهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية ويضرب أحد أهم محركات النمو الصناعي في البلاد.

‎وأشار الشوبكي إلى أن البيانات الرسمية لعام 2024 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الأردن سجّل فائضاً في ميزانه التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالح الأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أميركا حوالي 2.887 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 4.5 مليار دولار.

‎وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تشكل نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، وقد نمت بشكل كبير بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ الكامل عام 2010، حيث أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%.

‎وأضاف الشوبكي أن هذه الرسوم الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على الصناعات الأردنية، خاصة تلك الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، مثل قطاعات الملابس، عدا تأثيرها على صناعة الاسمدة، المجوهرات، المنتجات الصيدلانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية.

‎وأكد أن المطلوب الآن من الحكومة الأردنية هو تحرك عاجل واستراتيجي لتنويع أسواق التصدير، خصوصاً من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة، وعلى رأسها العراق وسوريا، إضافة إلى توسيع التعاون مع تركيا وأسواق أوروبا الشرقية، من أجل الحد من الأضرار الناتجة عن هذا التغير المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية.

‎وشدد الشوبكي على أهمية تبنّي إجراءات عاجلة ومدروسة لحماية الاقتصاد الأردني من التبعات السلبية، وضمان استمرارية النمو الصناعي، والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركي