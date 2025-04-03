هيئة تنشيط السياحة تواصل جولاتها التفقدية في المنافذ الحدودية

وطنا اليوم-في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الأردن، قام مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، يرافقه نائب المدير العام، وائل الروسان، بجولة تفقدية إلى معبر العمري الحدودي. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في استقبال الزوار والمسافرين، وتعزيز الإجراءات التي تسهم في تحسين تجربة السياح عبر هذا المنفذ الحيوي.

وشملت الجولة متابعة الملاحظات من المعنيين على ارض الواقع والاطلاع على الإجراءات المتبعة لتسهيل ألية دخول السياح ، حيث أكد الدكتور عربيات على أهمية التعاون المشترك من اجل الوصول الى خدمات متكاملة في المعبر لضمان انسيابية الحركة السياحية، مما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة. كما التقى بعدد من المسؤولين والعاملين بالمعبر مشيدا في الجهود المبذولة في تسهيل حركة الزوار وتقديم صورة مشرقة عن المملكة.

من جهته، استكمل نائب المدير العام، وائل الروسان، جولاته التفقدية إلى المعبر الشمالي ( وادي الأردن ) ، ومعبر جابر الحدودي، ضمن خطة الهيئة لدعم السياحة عبر المنافذ الحدودية. وأكد أن هذه الجولات تأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

يُذكر أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على تنفيذ خطط تسويقية متكاملة لتعزيز مكانة الأردن عالميًا، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتسهيل وصول السياح عبر مختلف المنافذ الحدودية بالمملكة.