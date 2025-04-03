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جامعة البترا تحتفي بعيد الفطر في لقاء لتبادل التهاني

منذ 40 ثانية
جامعة البترا تحتفي بعيد الفطر في لقاء لتبادل التهاني

وطنا اليوم-نظّمت دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة البترا لقاء وديًا لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إلى جانب عمداء الكليات، ومديري الدوائر، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وأعرب رئيس الجامعة عن تهانيه لأسرة الجامعة بهذه المناسبة، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ أواصر التعاون وتعزيز بيئة العمل. وأشاد بجهود الكوادر الأكاديمية والإدارية، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة التطوير والتميز في مختلف المجالات.
وتضمن اللقاء الدعاء بالفرج والنصر لأهل غزة، والرحمة لشهدائهم، والشفاء لجرحاهم، وأن يعم الخير والسلام على المسلمين في أرجاء العالم.

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