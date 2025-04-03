أجنبية تشتكي على أردني بجناية هتك العرض والمحكمة تبرؤه

وطنا اليوم_برأت الهيئة الثاني في محكمة الجنايات الكبرى أردنيًا من تهمة هتك عرض جنة اجنبية تعيش في الاردن، وذلك بعد أن ثبت بالأدلة انها تقدمت بالشكوى متأخرة، الأمر الذي شكك في صحة الشكوى.

وبحسب البينات فان المشتكية والمنتدبة من وزارة العدل لدولة اجنبية كانت تشعر بالآلام بالظهر، حيث طلبت من المتهم وهو اخصائي في العلاج الفيزيائي “مساج طبي” تدليك لظهرها ثم اتهمته بأنه تحرش بها جنسيًا، وقالت انها خرجت من المركز وغادرت أراضي المملكة إلى بلدها وتقدمت بالشكوى بشكل متأخر بعد سنتين.

وبحسب المرافعة التي تقدم بها المحامي عادل عزام سقف الحيط، فقد ثبت بالشهود ان المشتكية تعلم بممنوعية التدليك لغير رقبتها وكتفها وفق التعليمات المتبعة وتبين انها لم تصرخ او تستند بأحد ودفعت ثمن الجلسة العلاجية بعد انتهاء كامل الوقت وقالت إن التدليك كان جيدا. وادعت المشتكية انها خجلت من تقديم الشكوى فيما أبلغت بعد عدة أسابيع رئيسها المباشر في بلدها دون اتخاذ أي اجراء. ورد الدفاع على كلامها بانها بالغة وتعمل في موقع يتصل بالقانون ووفقا لثقافتها لا تخشى اتباع المقتضى القانوني مما يحيط اقوالها المتاخرة بالشك.

وعلى صعيد آخر أثبت الشهود لدى المحكمة، أن مركز عمل المشتكي منطقة آمنة ومحمية ومن الصعب ان يتم الاعتداء عليها في ذاك المكان، حيث كشفت المرافعة التي تقدم بها المحامي سقف الحيط ان المشتكية ورغم الاعتداء – كما ادعت – لم تصد المتهم او تمنعه من الاستمرار بعمله، والذي اقترب بحسب حديثها من مدة ساعة كاملة بحسب بيانات القضية-.

وأعلنت محكمة الجنايات الكبرى، براءة المتهم لعدم اقتناعها بوقائع الادانة.