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الشيخ عياش كريشان يترشح بصفة مستقل لإتحاد العاصمة الخيري

منذ 6 دقائق
الشيخ عياش كريشان يترشح بصفة مستقل لإتحاد العاصمة الخيري

نزولا عند رغبة ممثلي الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة قرر سادن العمل الخيري وخادم ربعه أبو الأيتام الشيخ العشائري عياش كريشان ” أبو سند ” الترشح بصفة مستقل لرئاسة الإتحاد الخيري لمحافظة العاصمة والتي ستجرى انتخاباتها ولبقية الأعضاء في التاسع عشر من الشهر الحالي.
يذكر أن الشيخ عياش كريشان الذي تقلب في العمل الخيري في أكثر من دورة كان أبرزها أمانة السر في إتحاد العاصمة ونائب الرئيس في الإتحاد العام للجمعيات الخيرية نأى بنفسه عن تشكيل كتلة ورئاستها ” وكأن لسان حاله يقول أنا انعتق من دياجير أية محددات وأحلق في فضاء رحب بعيدا عن الصفقات وعدا اللب قشور “.
وإزدادت وتيرة الحشود بالتوافد على مقره الإنتخابي في فترة العيد والإعلان بالفم المليان عن مساندته ودعمه المطلق له إنطلاقا من قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي اﻷمين.
ووصف مراقبون في العمل الخيري والتطوعي أن الرجل ألقى بشبكته على مساحة واسعة في القطاع الخيري وأن توقعاتهم بفوزه قوية كونه مجبول بالعمل الخيري ومطبوع عليه وغير طارء عليه بل يجمع بين لين العريكة وشدتها وسمح الخلق ويحوش نفسه عن حواشي الكلام.
ونحن فيما تبقى لنا من قول لا يسعنا إلا نقول فليتنافس المتنافسون ونروم للتخلص من الكلام التقليدي والمستهلك ونثني على كل خطوة في هذا الحيال.


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