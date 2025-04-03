بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ترمب يفرض رسوماً على الأردن 20%

منذ ساعة واحدة
ترمب يفرض رسوماً على الأردن 20%

وطنا اليوم-

فرض الرئيس الأكريكي دونالدترامب، رسوماً على العديد من الدول وبينها الأردن.

 

وفرض ترامب رسوماً السعودية وقطر والامارات والمغرب 10% , و20% على الاردن و 28% على تونس.

 

وقال ترامب الأربعاء، إنه سيوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة.

 

وأكد ترامب أن الوظائف والمصانع ستعود، وستنخفض الأسعار أمام المستهلكين.

 

وأوضح أن “هناك دول تفرض على الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 75% على بعض المنتجات”، وأشار إلى أنه سيتم فرض رسوم جمركية على المركبات بنسبة 25%.

 

وبين أن الولايات المتحدة تقدم لكندا والمكسيك 500 مليار سنويا بسبب الرسوم الجمركية.

 

وقال : “الاتحاد الأوروبي يرسل للولايات المتحدة مركباته بينما لا يستورد منا مركبات” بحسب ترامب.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

مصادر سورية: 10 شهداء مدنيين جراء غارة إسرائيلية على ريف درعا

23:30

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

22:01

من يعطل الإستثمار في الأردن

21:06

مسؤولية القطاع الخاص في دعم المجتمعات

20:57

رحيل أحمد الفلافل (العم أبو رضوان) صاحب أحد أقدم محلات الفلافل في مدينتنا إربد وحزْن قلبي

20:51

الخطاطبة يكتب: تطوير بيئه الاستثمار بتطوير التشريعات الناظمة للقضاء الاداري في الاردن

16:07

حدث في العيد!!

16:03

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. اورنج الاردن ورشة تفاعلية في مختبر التصنيع الرقمي بإربد

07:29

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعي وفاة والد أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي

00:14

المنطقة على صفيح ساخن: هل اقتربت المواجهة الكبرى؟ وماذا بعد غزة 

23:06

العمليات والسيطرة: تلقينا 30 ألف اتصال على (911) منذ صباح العيد

20:53

بلدية الكرك تضبط 100 كغم من اللحوم الفاسدة

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025