ترمب يفرض رسوماً على الأردن 20%

وطنا اليوم-

فرض الرئيس الأكريكي دونالدترامب، رسوماً على العديد من الدول وبينها الأردن.

وفرض ترامب رسوماً السعودية وقطر والامارات والمغرب 10% , و20% على الاردن و 28% على تونس.

وقال ترامب الأربعاء، إنه سيوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة.

وأكد ترامب أن الوظائف والمصانع ستعود، وستنخفض الأسعار أمام المستهلكين.

وأوضح أن “هناك دول تفرض على الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 75% على بعض المنتجات”، وأشار إلى أنه سيتم فرض رسوم جمركية على المركبات بنسبة 25%.

وبين أن الولايات المتحدة تقدم لكندا والمكسيك 500 مليار سنويا بسبب الرسوم الجمركية.

وقال : “الاتحاد الأوروبي يرسل للولايات المتحدة مركباته بينما لا يستورد منا مركبات” بحسب ترامب.