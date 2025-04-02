موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

وطنا اليوم _أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد بداية شهر ذي الحجة.

تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال الشهر الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 05:03 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو/أيار 2025، والذي يُعرف بيوم الرؤية.

ووفقا للحسابات الفلكية، سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، بينما سيظل مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس في نفس اليوم.

أما في بقية محافظات مصر، فستتراوح مدة بقائه بين 40 و49 دقيقة. وعلى صعيد العواصم والمدن العربية والإسلامية، ستختلف مدة ظهور الهلال الجديد بعد الغروب، حيث تتراوح بين 9 و59 دقيقة.

وبناءً على هذه المعطيات، سيكون يوم الأربعاء 28 مايو/أيار 2025 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ فلكيًا، مما يعني أن وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 5 يونيو/حزيران 2025، ويوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تستغرق مدة دوران القمر حول الأرض لتحديد الأشهر. وتضم الأشهر الهجرية اثني عشر شهرًا، وهي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُستخدم التقويم الهجري رسميًا في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، وقد وضعه الخليفة عمر بن الخطاب، مستندًا إلى هجرة الرسول محمد من مكة إلى المدينة، والتي حدثت في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر/أيلول 622م، كنقطة بداية للتقويم، وهو ما جعله يُعرف بالتقويم الهجري.