بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. اورنج الاردن ورشة تفاعلية في مختبر التصنيع الرقمي بإربد

وطنا اليوم_

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بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، نظّمت أورنج الأردن ورشة تفاعلية في مختبر التصنيع الرقمي بإربد، المنفّذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، بمشاركة أطفال من مركز الرؤيا الحديثة. منحت الورشة الأطفال فرصة استكشاف المختبر وتجربة الطاولة التفاعلية المصممة خصيصاً لتعزيز مهارات التواصل، والتفاعل الاجتماعي، والحواس، مما يوفّر تجربة أكثر شمولية وتفاعلاً للأطفال ذوي التوحد ومشرفيهم.

وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، التي أطلقتها أورنج الأردن عام 2019 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيداً على التزامها بالدمج المجتمعي الشامل، وإتاحة الفرص للجميع لتوظيف قدراتهم في قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.