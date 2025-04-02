أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعي وفاة والد أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي

وطنا اليوم- ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره تنعي أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفاة المرحوم محمد عبدالكريم السلامه الدبعي الحياصات (ابومازن) والد أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، والذي سيوارى جثمانه الطاهر الثرى اليوم الأربعاء الموافق ٢-٤-٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر من مسجد العيزرية إلى مقبرتها وسيكون العزاء للرجال والنساء بديوان عشيرة الحياصات لمدة يومين اليوم الأول بعد الدفن مباشرة والثاني بعد صلاة العصر ولغاية الساعه التاسعه مساء.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون