العمليات والسيطرة: تلقينا 30 ألف اتصال على (911) منذ صباح العيد

وطنا اليوم-تلقى هاتف الطوارئ 911 نحو (30) ألف اتصال من صباح يوم عيد الفطر المبارك وحتى السادسة من مساء ثاني أيام العيد.

وبيّن رئيس فرع البلاغات في مديرية العمليات والسيطرة الرائد محمد الدوايدة في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، أن جميع هذه المكالمات تم الاستجابة لها من خلال كوادر مديرية العمليات والسيطرة (متلقي البلاغات) بشكل فوري، وتم تحويل (10) آلاف بلاغ منها لمختلف تشكيلات مديرية الأمن العام، وتم تسديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها جميعا من الوحدات ذات الاختصاص وحسب ما تقتضيه الحاجة.

وأوضح أن أبرز هذه البلاغات كانت بلاغات الدفاع المدني والحالات المرضية، فقد تم التعامل مع 2900 بلاغ للإسعاف لحالات تم نقلها للمستشفيات في مختلف مناطق المملكة.

وأكد جاهزية كوادر مديرية العمليات والسيطرة للتعامل مع أي اتصال على هاتف الطوارئ (911) وعلى مدار الساعة.