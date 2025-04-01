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لمن شاهده .. أردني مفقود منذ 13 يوما

منذ 54 دقيقة
لمن شاهده .. أردني مفقود منذ 13 يوما

وطنا اليوم:ناشدت عائلة الشاب الأردني (طارق محمد محمود المرزوق) القاطن في جفين بلواء الكورة في محافظة إربد بالبحث عنه، وذلك بعد تغيبه عن المنزل منذ الـ 20 من رمضان.
وقال حسين العجارمة خال المفقود إن المفقود البالغ من العمر 43 عاما متغيب منذ 13 يوما ولا يعلمون عنه شيئا، ولا يعاني من أية أمراض مزمنة، وقصد العاصمة عمّان يوم تغيبه للبحث عن عمل.
وطلبت عائلة المفقود، ممن يشاهد صورته أو يمتلك أي معلومة تساعدهم والجهات المعنية للوصول إليه التواصل على الأرقام التالية:
0779356060 – 0799123006 أو إبلاغ أقرب مركز امني


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