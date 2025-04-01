7777 زائرا للبترا في أول يومين من عيد الفطر

وطنا اليوم:شهدت مدينة البترا الأثرية إقبالًا ملحوظًا من الزوار خلال أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد، ويتزامن هذا النشاط مع عودة الطيران منخفض التكاليف للعمل، والذي لعب دوراً اساسياً في جذب السياح من الدول الأوروبية.

وأوضحت سلطة إقليم البترا في تقريرها أن أعداد السياح شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة العيد، حيث بلغ عدد زوار المدينة الوردية خلال أول يومين 7777 زائر من كافة الجنسيات، منهم 3453 زائر اجنبي، و314 زائر عربي، و1459 من الأجانب المقيمين في المملكة بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين نحو 2551 زائر.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات أن هذه الأرقام تشير إلى تحسناً ملحوظاً في الحركة السياحية، كما أن عودة الطيران منخفض التكاليف ساهمت في جذب السياح من الوجهات الأوروبية التي تشكل السوق الرئيسي للسياحة الوافدة إلى البترا.

وأشار البريزات إلى أن السلطة مستمرة في تطوير الخدمات السياحية بما يضمن الحفاظ على الموقع الأثري مع تقديم تجربة سياحية استثنائية لزوار البترا، وتنويع المنتجات السياحية في المنطقة بما يُسهم في إطالة أمد إقامة الزائر.