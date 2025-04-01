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البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم مساعدات للأردن

منذ دقيقة واحدة
البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم مساعدات للأردن

وطنا اليوم:صوت البرلمان الأوروبي من أجل تقديم مساعدات مالية لمصر والأردن، وفق ما نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.
وقالت ميتسولا في منشور على صفحتها في منصة إكس، ” بينما تروج أوروبا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، صوت البرلمان الأوروبي من أجل تقديم مساعدات مالية حاسمة إلى مصر والأردن”.
وختمت “إنه استثمار في الإصلاحات جنبا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين”.


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