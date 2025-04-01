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أمانة عمّان تضبط 7 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك

منذ 7 دقائق
أمانة عمّان تضبط 7 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك

وطنا اليوم:كشفت أمانة عمان الكبرى على لسان مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي، أنه تم خلال شهر رمضان المبارك ضبط واتلاف ما يزيد عن 7 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وقال الهواري، إن الجهود التي قامت بها كوادر الدائرة خلال الشهر الفضيل كانت استثنائية ومستمرة وفي كافة حدود أمانة عمان.
وأشار إلى أن عمليات الضبط والإتلاف وقعت في 27 ملحمة مخصصة لبيع اللحوم الطازجة، وتم إغلاق ملحمتين في أخر يوم من شهر رمضان المبارك، وتحرير 115 مخالفة صحية، و 69 إنذارًا للمنشآت المختصة ببيع اللحوم الطازجة.
وأشار إلى أنه ومن خلال تكثيف الرقابة الصحية على الباعة المتجولين والمنشآت الاقتصادية، الذين يقومون ببيع العصائر الرمضانية المعروضة تحت أشعة الشمس والمعرضة للتلف السريع، حيث تم ترحيل 1012 بسطة عصائر رمضانية، وإتلاف نحو 35 ألف لتر من العصائر والمشروبات الرمضانية وتحرير 1897 إنذارًا لتصويب الوضع، إضافة إلى تحرير 394 مخالفة لمن لم يلتزم بالاشتراطات الصحية.


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