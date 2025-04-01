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إبرام 88 عقدا استثماريا وتشغيليا في المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا

منذ دقيقتان
إبرام 88 عقدا استثماريا وتشغيليا في المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا

وطنا اليوم:بلغ مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي، 88 عقدا استثماريا وتشغيليا، وفق ما أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبين نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي أن العقود توزعت على 78 عقدا للمنطقة القديمة في “الحرة المشتركة” و10 عقود للتوسعة الجديدة.
وينتظر أكثر من 800 مستثمر الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، كانوا تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.
وأكد الرفاعي أن “الحرة المشتركة” تشهد حركة تجارية “نشطة جدا” لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.


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