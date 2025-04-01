حركة سياحية نشطة في عجلون خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:شهدت المواقع السياحية والطبيعية والأثرية في محافظة عجلون حركة نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث توافد الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالأجواء السياحية التي تتميز بها المحافظة.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، إن عجلون تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية والعديد من المواقع السياحية التي أصبحت نقطة جذب للباحثين عن الراحة وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

وبين، أن اللجنة تعطي اهتمامًا للقطاع السياحي في المحافظة، حيث سيتم تنفيذ جولات ميدانية للاطلاع على واقع عدد من المشاريع في المحافظة، ومنها التلفريك وأبرز التحديات والمعيقات وتعزيز جذب الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق التنمية .

وبين صاحب أحد المنتجعات السياحية فهيم الصمادي، أن محافظة عجلون تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات السياحية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الفرص التشغيلية لأبناء المنطقة .

وأكد صاحب استراحة في منطقة اشتفينا مصطفى القضاة، أن عجلون توفر للزوار تجربة سياحية متكاملة من خلال المرافق والخدمات المهيأة لاستقبال السياح، مشيرًا إلى أن الاستراحات المنتشرة في المنطقة تلبي احتياجات الزوار من أماكن للإقامة والراحة .

بدوره، قال المواطن عامر المومني، إن إجازة العيد منحت العائلات فرصة للاستمتاع بالأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، مثل محمية غابات عجلون ومنطقة اشتفينا السياحية التي أصبحت وجهة مفضلة للسياح والمتنزهين .

وأشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي إلى أهمية تعزيز المسارات السياحية والتي يجب أن تحظى بالاهتمام، نظير ما تشكله من فرصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية السياحية الصغيرة في التسويق لمنتوجاتهم وبالتالي تحقيق عائد اقتصادي جيد.