الدوام عن بعد وبالتناوب.. أشكال الدوام المرن الذي أقرته الحكومة للقطاع العام

وطنا اليوم:نشرت الحكومة أشكال الدوام المرن، المقر وفق تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

وأظهر منشور لصفحة برنامج تحديث القطاع العام على منصة إكس، أشكال الدوام المرن، إذ تمثلت، بالعمل عن بعد والعمل بالتناوب.

والعمل عن بعد هو عمل الموظف في غير أماكن عمل مؤسسته، وهو ما طبّق في معظم المؤسسات أثناء جائحة كورونا.

أما العمل بالتناوب، فهو توزيع أيام دوام الموظفين بالتناوب ضمن مسمى الوظيفة الواحدة؛ بشرط أن يحقق كل موظف ساعات العمل الإسبوعية المعتادة (35) ساعة وبغض النظر عن عدد أيام العمل.

وأقرَّ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

وتمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والإنجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.