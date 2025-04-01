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المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترامب الجمركية

منذ 22 ثانية
المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترامب الجمركية

وطنا اليوم:قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “أوروبا ليست هي من بدأ الصدام” مع الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى وجود خطة مُحكمة للرد.
وأضافت، خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “لا نرغب بالضرورة في الرد، لكن لدينا خطة محكمة للرد إذا تطلب ذلك”، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.
وأكدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أن “ردنا الفوري هو الوحدة والعزم”، مشيرة إلى أنها بالفعل على اتصال مع قادة الدول الأعضاء في التكتل الموحد بشأن الخطوات التالية.
وأوضحت، في إشارة إلى الإعلان المرتقب الأربعاء للرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، “سنقوم بتقييم إعلانات الغد بعناية لتحديد ردنا، هدفنا هو الحل التفاوضي، ولكن بطبيعة الحال، إذا لزم الأمر، فإننا سنحمي مصالحنا وشعبنا وشركاتنا”.


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