الامن العام : هبات غبارية ورياح على الطرق الصحراوية

وطنا اليوم:حذرت إدارة الدوريات الخارجية، الثلاثاء، من وجود هبات غبارية مرافقة لرياح متوسطة تؤثر على الطرق الصحراوية الخارجية الجنوبية والشرقية.

وأضافت أن مدى الرؤية واضح لغاية الآن، لكن ذلك يتطلب الانتباه والحذر اثناء القيادة في حالة زيادتها.

كما تحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في البادية والطرق الخارجية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.