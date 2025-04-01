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تلفريك عجلون يوقف استقبال الزوّار الثلاثاء بسبب الرياح الشديدة

منذ 13 ثانية
تلفريك عجلون يوقف استقبال الزوّار الثلاثاء بسبب الرياح الشديدة

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن توقف تشغيل تلفريك عجلون اليوم الثلاثاء بسبب سرعة الرياح الشديدة، وذلك حفاظًا على سلامة الزوار.
حيث سيتم استئناف التشغيل يوم غدا الأربعاء في حال تحسنت الظروف الجوية.
وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية ارتفاعًا واضحًا على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 6-7 درجات مئوية، حيث يسود طقس دافئ في معظم المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية، ترافقها هبات قوية أحيانًا، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في البادية والطرق الخارجية.
ومع ساعات المساء والليل، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يُتوقع هطول زخات خفيفة وغير منتظمة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتبدأ الأجواء بالميل إلى البرودة.


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