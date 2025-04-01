راغب علامة يرد على شائعات تدهور وضعه الصحي

وطنا اليوم:ردَّ الفنان اللبناني راغب علامة على الشائعات التي طالت شخصه مؤخراً، مؤكداً أن هذه الأخبار لا تؤثر عليه ولن يلتفت إلى مروِّجيها.

ووجَّه راغب علامة رسالة حاسمة عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلاً: “موتوا بغيظكم”، في إشارة إلى رفضه الاستجابة لمثل هذه الادعاءات.

حقيقة مرض راغب علامة

وفي التفاصيل، قال علامة: “يتواصل معي الأصدقاء والمحبون للاطمئنان على حالتي الصحية بعد تزايد الشائعات التي تروِّجها قلوب سوداء عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن مصادر مجهولة!”، مشدداً على أن هذه الأخبار لا تترك أي أثر لديه.

رد راغب علامة على مروجي شائعة مرضه

وأضاف: “إجابتي الوحيدة لهم هي موتوا بغيظكم، وردودنا ستكون عبر أعمالنا القادمة، وفعالياتنا في بيروت والإمارات، وفي العديد من الدول العربية، ومع جمهورنا الوفي”