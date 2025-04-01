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تستهدف 160 ألف شاب.. بوتين يطلق حملة تجنيد عسكري قياسية

منذ دقيقة واحدة
تستهدف 160 ألف شاب.. بوتين يطلق حملة تجنيد عسكري قياسية

وطنا اليوم:تنوي روسيا إطلاق حملة التجنيد العسكري للربيع التي تعني هذه السنة 160 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وفق مرسوم وقّعه، الاثنين، الرئيس فلاديمير بوتين يعكس ازدياداً في الأرقام بالنسبة إلى العامين الماضيين.
وأكد الجيش أن الوافدين الجدد لن يرسلوا إلى أوكرانيا حيث يقاتل الجنود الروس منذ فبراير (شباط) 2022.
وتنظّم هذه الحملة مرّتين في السنة، مرّة في الربيع وأخرى في الخريف.
وهي ستنطلق اليوم الثلاثاء، وفق المرسوم الرئاسي الذي نشر الاثنين.
وجاء في المرسوم أن “160 ألف” مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة مدعوون للخدمة في صفوف الجيش بين الأوّل من أبريل (نيسان) و15 يوليو (تموز) من هذا العام.
وكان 150 ألف شخص معنيين بحملة الربيع سنة 2024، و147 ألفاً عام 2023، وفق وكالة “تاس” الرسمية.
وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “حملة التجنيد المقبلة لا صلة لها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، وهو التعبير المستخدم في روسيا للدلالة على الحرب.
وقال مسؤول رفيع المستوى في هيئة الأركان نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، إن المجنّدين الجدد لن يرسلوا إلى المناطق الأوكرانية حيث يقاتل الجيش الروسي.
كما أنهم لن يشاركوا في “مهام العملية الخاصة”، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
وفي 2023، اعتمدت روسيا قانوناً رفعت فيه الحدّ الأقصى لسنّ التجنيد العسكري من 27 إلى 30 عاماً.
ودفعت الحرب في أوكرانيا السلطات الروسية إلى تجنيد أكثر من 300 ألف شخص في خريف العام 2022. وغادر الكثيرون من الروس البلد وقتذاك خشية إجبارهم على الالتحاق بالجيش.


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