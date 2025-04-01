طقس دافئ في الأردن الثلاثاء وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة الثلاثاء؛ لتكون أعلى من معدلاتها بنحو (6-7) درجات مئوية، ليسود طقس دافئ في معظم المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية، ترافقها هبات قوية أحيانا؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من المناطق، وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في البادية والطرق الخارجية.

ومع ساعات المساء والليل، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات خفيفة وغير منتظمة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتبدأ الأجواء بالميل إلى البرودة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في البادية والطرق الخارجية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.

الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق، يميل إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين يبقى دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء اللطيفة يومي الخميس والجمعة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ويميل إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يبقى دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.