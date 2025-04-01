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استشهاد 322 طفلا في غزة خلال عشرة أيام

منذ دقيقتان
Palestinians inspect the ruins of Aklouk Tower destroyed in Israeli airstrikes in Gaza City on October 8, 2023. The death toll from the devastating Israeli war on the Gaza Strip has risen to 313 since early yesterday morning, with more than 1,990 others injured, according to medical sources. Photo by Naaman Omar apaimages

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا خلال عشرة أيام في قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي القصف بعد هدنة مع حركة حماس استمرت شهرين.
وأفادت اليونيسف في بيان أن “انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القصف العنيف والعمليات البرية في قطاع غزة تسببا باستشهاد ما لا يقل عن 322 طفلا وإصابة 609 آخرين بجروح، أي بمعدل أكثر من مئة طفل يقتلون أو يشوهون يوميا خلال الأيام العشرة الأخيرة”.
وتابعت اليونيسف أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأعداد تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو جرحوا في الغارة على قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
وذكرت رئيسة اليونيسف كاثرين راسل في البيان أن “وقف إطلاق النار كان يوفر شبكة أمان كان أطفال غزة بحاجة يائسة إليها”.
واستأنفت إسرائيل القصف المكثف على غزة في 18 آذار ثم شنت هجوما بريا جديدا، منهية بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين في الحرب مع حماس بعدما وصلت المفاوضات بشأنه مراحله التالية إلى طريق مسدود.
ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة ارتقاء 1001 شهيد على الأقل في الهجمات الإسرائيلية.
واندلعت الحرب على خلفية هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل 1218 شخصا.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 50357 شخصا على الأقل في غزة، أغلبهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وذكرت اليونيسف بأن 15 ألف شهيد من أصل هذه الحصيلة أطفال.


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