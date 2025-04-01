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4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 14 ثانية
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:استشهد 4 مواطنين لبنانيين في غارة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء استهدفت مبنى في منطقة حي ماضي التجاري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وأعلنت فرقة العمليات التابعة لوزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين و 7 جرحى بينهم امرأة، وصفت حالة اثنين بأنها حرجة، فيما أدت الغارة إلى تدمير ثلاثة طوابق من المبنى.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء شنّ غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرا في حزب الله، في ثاني ضربة من نوعها تستهدف المنطقة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحلّقت طائرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وسُمع دوي انفجار قوي في المنطقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف -بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)- عنصرا من حزب الله في الضاحية الجنوبية.
واضاف أن العنصر المستهدف “كان يوجّه نشطاء من حماس في الفترة الأخيرة، وساعدهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين.. وشكل تهديدًا حقيقيًا وفوريا”.


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