إعادة فتح متنزه كفرنجه لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات إن البلدية استكملت أعمال الصيانة لمرافق المتنزه.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المتنزه تم إعادة فتحه لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

وأشار إلى أنه تم تأهيل المتنزه وتطويره وفق المواصفات الحديثة وخصوصا المرافق العامة كونه المتنفس الوحيد للعائلات وأسرهم في منطقة كفرنجه، داعيا المواطنين إلى زيارته لقضاء أوقات ممتعة خلال عطلة العيد.