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مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد

منذ 41 ثانية
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن فتح أبوابها لاستقبال ذوي النزلاء طيلة أيام عيد الفطر السعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، وبما يجسد التزامها الثابت بالنهج الإنساني والإصلاحي.وأكدت الإدارة أنها ستوفر للنزلاء فرصًا إضافية للتواصل مع عائلاتهم عبر زيادة عدد المكالمات الهاتفية والزيارات الخاصة، إلى جانب توزيع الحلوى وتهنئتهم بهذه المناسبة، لضمان إضفاء أجواء العيد داخل المراكز، كما سيجري تفقد النزلاء الذين لا يحظون بزيارات، تعزيزًا للبعد الإنساني وسياستها الإصلاحية.ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الإدارة للحفاظ على الروابط العائلية، ودعم التعديل السلوكي الإيجابي للنزلاء، بما يسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع، وتمكينهم من مشاركة ذويهم فرحة العيد.


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