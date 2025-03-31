القوات المسلحة تحتفل بعيد الفطر وكبار الضباط يعودون مرضى المستشفيات

وطنا اليوم:عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر السعيد، المرضى في جميع المستشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمختلف محافظات المملكة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي على تعزيز التواصل مع العاملين والمتقاعدين العسكريين وتأمين احتياجاتهم والاطمئنان عليهم.

وتفقد كبار الضباط خلال زياراتهم للمستشفيات، مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ونقلوا لهم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

بدورهم، عبر المرضى وذويهم عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذا التواصل يعكس القيم السامية والإنسانية التي تتحلى بها القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي.

وفي سياق متصل، احتفلت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، بأول أيام عيد الفطر السعيد، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ونقل كبار ضباط القوات المسلحة تهاني وتبريكات القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.