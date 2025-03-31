القسام تعلن تفجير دبابة للاحتلال شرق خان يونس

وطنا اليوم:في اليوم الـ14 من استئناف حرب الإبادة على غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام لأول مرة أن مقاتليها فجروا “أول أمس دبابة صهيونية بعبوة قرب الخط الفاصل.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها فجروا “أول أمس دبابة صهيونية بعبوة قرب الخط الفاصل وقصفنا المكان بقذائف الهاون شرق خان يونس” جنوب قطاع غزة.