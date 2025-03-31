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وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

منذ 26 ثانية
وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:توفيت الفنانة التونسية، إيناس النجار، الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض استدعى دخولها العناية المركزة خلال الأيام الماضية.
وتعرضت النجار لأزمة صحية شديدة إثر إصابتها بتسمم الدم، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة.
وعلى الرغم من وضعها على أجهزة التنفس في محاولة لإنقاذها، فإن حالتها الصحية تدهورت ولم تستجب للعلاج.
وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، والتي نعت الراحلة حيث كتبت قائلة: “بقلوب راضيه بقضاء الله أنعي صديقه 25 سنة الأخت العزيزة إيناس النجار ، إنا لله وإنا إليه راجعوان، كل نفس ذائقة الموت، ادعولها بالرحمة”.
وشاركت إيناس النجار في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل “الحلانجي”، إلى جانب نخبة من الفنانين، بينهم محمد رجب، عبير صبري، وهالة فاخر.


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