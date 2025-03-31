مظاهرات حاشدة في مصر عقب صلاة العيد رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة

وطنا اليوم:شهدت عدة محافظات مصرية، في أول أيام عيد الفطر، فعاليات تضامنية واسعة دعماً للقضية الفلسطينية، حيث أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المحتجون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي، مثل “لا للتهجير” و”بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين”، في تعبير واضح عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم لعمليات التهجير القسري.

كما أدان المشاركون ما وصفوه بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيدين بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير القسري والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدين أن أمن مصر القومي مرتبط باستقرار المنطقة.

وخرجت الاحتجاجات الرافضة للتهجير من مساجد وساحات كبرى عديدة، فيما بث التلفزيون المصري الرسمي مشاهد من تجمعات “حاشدة” من مساجد الصديق بالقاهرة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوبة والهداية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والزراعيين بالدقهلية، فضلا عن مساجد وساحات كبرى في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ، والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وبني سويف، وأسيوط.

وطالب المحتجون بوقف فوري للهجمات على قطاع غزة، مؤكدين أن محاولات الاحتلال لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم ستبوء بالفشل أمام صمودهم وتمسكهم بحقوقهم.