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المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس

منذ 40 ثانية
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس

وطنا اليوم:تواصل المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في شمال وجنوب قطاع غزة ومدينة نابلس، طيلة أيام عيد الفطر السعيد، من خلال تقديم خدماتها الطبية والصحية، مؤدية دورها الإنساني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بسبب الأوضاع الراهنة.
وشهدت المستشفيات الميدانية الأردنية إقبالا من المراجعين في اليوم الأول من عيد الفطر، حيث استقبلت الفرق الطبية 157 حالة التي تراوحت بين الحالات الطارئة والاستشارات الطبية العامة، إلى جانب تقديم العلاجات الضرورية وخدمات الطوارئ والجراحة للحالات الحرجة.
وأعربت الكوادر الطبية في هذه المستشفيات عن فخرها واعتزازها بمواصلة أداء رسالتها الإنسانية في هذه المناسبة المباركة، مؤكدين التزامهم بتقديم أفضل الخدمات الطبية، من أجل تخفيف معاناة المرضى والمصابين.
من جهتهم، عبّر المراجعون عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الكوادر الطبية الأردنية، مثمنين الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى مختلف الصعد، مؤكدين أن هذه المستشفيات شكلت إضافة نوعية لهم في ظل الحاجة الملحة للرعاية الصحية.


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