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من هو متعب البرغش الذي أفطرت السعودية ودول أخرى بسببه؟

منذ دقيقتان
من هو متعب البرغش الذي أفطرت السعودية ودول أخرى بسببه؟

وطنا اليوم:أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت أن يوم الأحد كان أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت.
وفي هذا السياق، تساءل العديد من الأشخاص عن الخبير الفلكي الذي استطلع رؤية الهلال، وهو متعب بن عبد الرحمن بن إبراهيم، الذي ينتمي إلى عائلة عُرفت بقدرتها على رؤية الأهلة منذ أكثر من مئة عام.

متعب بن عبد الرحمن.. وريث عائلة ترى الأهلة
متعب بن عبد الرحمن بن إبراهيم هو خبير فلكي سعودي وُلد في المملكة العربية السعودية، ونشأ في أسرة اشتهرت بحدّة بصرها واهتمامها بتحرّي رؤية الهلال قبل بداية كل شهر قمري.
ورث متعب هذا الشغف عن والده عبد الرحمن وجده إبراهيم، الذي كان شيخ دين ويتميز ببصر حاد مكّنه من رؤية الأهلة بدقة.

اهتمام متعب برؤية الأهلة منذ الطفولة
يروي متعب عن اهتمامه برؤية الهلال قائلاً: “هذه هبة من الله نتمتع بها، ونسعى إلى تعليمها لأولادنا كما ورثناها عن آبائنا وأجدادنا”.
كان والده يصعد إلى أماكن مرتفعة لتحري رؤية هلال رمضان وعيد الفطر وشهر ذي الحجة، وقد درّب أبناءه، بمن فيهم متعب، على هذه المهارة حتى أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية.

من شغف إلى احتراف.. تأسيس مرصد تمير
مع مرور الوقت، أسس متعب موقعاً مخصصاً لرصد الأهلة في مرصد تمير، الذي أصبح مقصداً للراغبين في تعلم هذه المهارة.
في الثالث من يونيو 2019، قال متعب: “بدأنا الترائي للأهلة في مرصد تمير منذ عام 1426هـ، وبدأنا توثيق شهاداتنا في المحكمة العليا منذ عام 1434هـ، ونعمل مع شقيقي إبراهيم في هذا المجال احتساباً للأجر من الله”.

الرؤية بالأدوات الحديثة أم بالعين المجردة؟
يؤكد متعب أن رؤية الهلال سُنّة نبوية ينبغي الحفاظ عليها، وهو يتحرّى الأهلة يومياً لمدة ساعتين دون الاعتماد على التلسكوب، بل باستخدام معرفته الموروثة.
كان والده يعلمه عبر علامات على الجدران لتحديد مواقيت الشروق والغروب، حتى تمكن من تحديد مواقع الهلال بالنظر فقط.

أفضل مواقع رصد الهلال في السعودية
بحسب متعب، فإن أفضل المواقع لرصد الهلال في السعودية هي تمير، حويطة، سدير وشقراء، نظراً لصفاء أجوائها. ويؤكد أن الأدوات التقنية الحديثة لا تلغي أهمية الرؤية بالعين المجردة، بل يكمل كل منهما الآخر.

إرث ينتقل إلى الأجيال القادمة
متعب ليس الوحيد في عائلته المهتم برؤية الأهلة، فقد ورث أبناؤه عبد الرحمن وسارة هذا الشغف، حيث يرافقونه شهرياً لتعلم أسرار هذه المهارة.
كما يُشرف على تدريب أكثر من خمسة أشخاص في مرصد تمير ليكونوا “رؤاة المستقبل”.
في عام 1443 هـ، أكد متعب أنه تمكن من رؤية هلال رمضان رغم تعذر رؤيته بالتلسكوب، مما أثار جدلاً واسعاً، إذ يرى أن صنع الإنسان لا يمكن أن يتفوق على صنع الله.
ومع كل موسم لتحري الهلال، يتجدد الحديث عنه، باعتباره أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال في السعودية

 


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