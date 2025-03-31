شاهد : موقف لافت للشرع مع والده خلال التهنئة بعيد الفطر

وطنا اليوم:لقطة التقطتها عدسات المصورين، صباح الاثنين، وانتشرت سريعا بمواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك. وعند قدوم والده، حسين الشرع، انحنى الرئيس السوري لتقبيل يد والده قبل أن يحتضنه لتهنئته بالعيد، وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري أمام الكاميرات.

ولقي الفعل ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل وتقديرا لتصرف الشرع، ويعتبر ظهور والد الشرع من المرات القليلة التي ترصده فيها عدسات الكاميرات.

وأدى الرئيس السوري، صلاة العيد صباح، الإثنين، في مصلى قصر الشعب بدمشق، بحضور مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات من المجتمع السوري.