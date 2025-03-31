الإثنين: طقس مشمس وارتفاع على درجات الحرارة

وطنا اليوم:أوضحت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الأيام الأربعة القادمة، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة الاثنين، لتكون أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يكون الطقس ربيعيا لطيفا في أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و 22 درجة في العاصمة عمّان، فيما يكون الطقس دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب الأرصاد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الثلاثاء، ليكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 12 و 25 درجة في العاصمة عمان، وبين 21 و 36 درجة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأشارت إلى أنه مع ساعات المساء، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، وتضعف سرعة الرياح وتتحول إلى شمالية غربية خلال ساعات الليل، مع أجواء تميل إلى البرودة.

وتحذر إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، مشيرة إلى أنه قد تنعدم الرؤية أحيانا على الطرق الخارجية، كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأربعاء، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ومائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يبقى دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مشيرة إلى أن الطقس يصبح باردا فوق المرتفعات الجبلية ليلا، ولطيفا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، واحتمال تشكل الضباب صباحا فوق المرتفعات الجبلية العالية، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الأرصاد الجوية أن الأجواء تبقى لطيفة في أغلب المناطق ومائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية يوم الخميس، بينما يكون الطقس دافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويكون الطقس باردا ليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ودعت الأرصاد إلى ارتداء الملابس الدافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية، والانتباه أثناء القيادة صباح الأربعاء بسبب احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات.