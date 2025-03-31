وطنا اليوم:قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية ، ان حجم النزوح في الضفة الغربية غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وأضاف : القوانين الإسرائيلية الجديدة تقوض عملنا ، والاحتلال يحظر الاتصال بيننا وبين مسؤوليه عند اقتحام قواته مرافقنا.
وتابع : موظفونا لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش.
وقال ان تخفيض إدارة ترمب المساعدات الخارجية أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ خيارات صعبة
الأونروا: حجم النزوح في الضفة غير مسبوق منذ عام 1967
وطنا اليوم:قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية ، ان حجم النزوح في الضفة الغربية غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.