وطنا اليوم يهنئ الملك والاسرة الاردنية بمناسبة حلول عيد الفطر

وطنا اليوم:تتقدم الأسرة الإعلامية لموقع وطنا اليوم الإخباري ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم العمرو ، ورئيس وأعضاء هيئة التحرير ، وكافة العاملين بالموقع من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله و الأسرة الهاشمية الحكيمة خاصة والأسرة الأردنية الواحدة عامة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير ان يعيده على وطننا الأردني العزيز وانتم تنعمون جميعاً بموفور الصحة والعافية .

وكل عام وانتم بخير