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الانتهاء من مشروع جسر قناة الملك عبدالله

منذ 30 ثانية
الانتهاء من مشروع جسر قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:أنهت سلطة وادي الأردن مشروع جسر قناة الملك عبدالله والممول من مخصصات مجلس محافظة البلقاء بتكلفة 100 ألف دينار.
وأكد رئيس المجلس إبراهيم العواملة، أن المشروع سيربط الوحدات الزراعية ببعضها مما سيسهم في تسهيل مرور المزارعين ونقل منتوجاتهم الزراعية، وسيختصر مسافة 8 كم عليهم وعلى سكان المنطقة خلال تنقلهم للوصول من وإلى منازلهم والذي يقدر عددهم بعشرين ألف نسمة.
ولفت إلى أن المجلس رصد مبلغ 490 ألف دينار وخصصت لقطاع سلطة وادي الأردن.
وأبدى العواملة وباسم أعضاء المجلس تقديره للجدية وسرعة الإنجاز للقائمين على تنفيذ المشروع والذي يجسد التعاون والتشاركية بين مجلس المحافظة وسلطة وادي الأردن في استغلال المبالغ المرصودة ضمن موازنة المجلس بما يحقق الأهداف المنشودة لخدمة المواطنين.


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