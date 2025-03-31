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ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد

منذ 37 ثانية
ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، الكوادر الطبية العاملة بمستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، التابع للخدمات الطبية الملكية، في العقبة، والمرضى على أسرة الشفاء بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأثنى سمو ولي العهد خلال زيارته للمستشفى، على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية؛ لتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمواطنين.


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