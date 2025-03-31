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الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في العقبة

منذ دقيقتان
الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في العقبة

وطنا اليوم:أدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.
وأدى الأردنيون صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في جميع المحافظات.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت في وقت سابق، أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام عند السابعة صباحا في المصليات العامة، بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
وذكرت الوزارة أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).


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