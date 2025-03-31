بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل في خان يونس

منذ 56 ثانية
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل في خان يونس

وطنا اليوم_استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين.

 

ونقلا عن موقع “الجزيرة نت”، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

 

وفي اليوم الـ14 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، عثر الدفاع المدني على جثامين 15 من شهدائه المفقودين؛ بينها 9 لمسعفين من طواقم الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف للأونروا في حي تل السلطان بمدينة رفح.

 

وذكر الدفاع المدني أن الاحتلال قتل طواقم المسعفين وجرف جثامينهم ودفنها برفح.

 

وفي السياق ذاته، استشهد 64 فلسطينيا في قصف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:22

استجابة فورية: وزير الداخلية يسهل سفر مواطن رغم عطلة العيد

01:14

انتشار واسع لتشكيلات الأمن لخدمة المواطنين ليلة العيد

00:07

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر السعيد

22:22

مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد ونهج إنساني لاستقبال ذوي النزلاء

21:35

ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد

20:49

ولي العهد: كل عام وأنتم بخير عيد فطر مبارك

20:25

الأمن العام يؤكد جاهزيته ويدعو إلى اتباع إرشادات السلامة العامة

20:20

فرسان التغيير تهنئكم بعيد الفطر المبارك

20:18

عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

20:11

استعدادات في المحافظات لاستقبال عيد الفطر

19:50

ترامب يُهدّد إيران: اتفاق نووي أو قصف لا مثيل له

19:40

غزة تحت القصف.. 51 شهيدا في أول أيام عيد الفطر

وفيات
وفيات الأحد 30-3-2025وفيات الجمعة 28-3-2025وفيات الخميس 27-3-2025وفيات الأربعاء 26-3-2025وفيات الثلاثاء 25-3-2025