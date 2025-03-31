شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل في خان يونس

وطنا اليوم_استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين.

ونقلا عن موقع “الجزيرة نت”، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي اليوم الـ14 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، عثر الدفاع المدني على جثامين 15 من شهدائه المفقودين؛ بينها 9 لمسعفين من طواقم الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف للأونروا في حي تل السلطان بمدينة رفح.

وذكر الدفاع المدني أن الاحتلال قتل طواقم المسعفين وجرف جثامينهم ودفنها برفح.

وفي السياق ذاته، استشهد 64 فلسطينيا في قصف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس.