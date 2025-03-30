استجابة فورية: وزير الداخلية يسهل سفر مواطن رغم عطلة العيد

وطنا اليوم_في لفتة إنسانية سريعة، استجاب وزير الداخلية مازن الفراية لاستغاثة المواطن الأردني سامر سرحان، الذي ناشد عبر منشور على “فيسبوك” طلبًا للمساعدة في السفر إلى سوريا بعد وفاة والد زوجته، رغم إغلاق الوزارة بسبب عطلة العيد.

لم يتأخر الوزير في التدخل، حيث وجه مدير الجنسية بالتواصل مع سرحان وحل مشكلته فورًا. وبعد ثلاث ساعات فقط، نشر سرحان رسالة شكر للوزير والمسؤولين على استجابتهم السريعة وتيسير سفره الاضطراري، رغم التوقيت المتأخر.

وأكدت مصادر في وزارة الداخلية أن هذا الموقف ليس الأول من نوعه، مشددةً على التزام الوزارة بحل القضايا الطارئة للمواطنين في مختلف الظروف، في انعكاس لحرص الوزير على متابعة شؤون المواطنين وتقديم الخدمات لهم بلا

تردد.