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انتشار واسع لتشكيلات الأمن لخدمة المواطنين ليلة العيد

منذ ساعة واحدة
انتشار واسع لتشكيلات الأمن لخدمة المواطنين ليلة العيد

وطنا اليوم_شهدت مناطق المملكة انتشارا واسعا لجميع تشكيلات الأمن العام.

 

وجاء انتشار عناصر الأمن لخدمة المواطنين في ليلة العيد.

 

ونشرت صفحة مديريرة الأمن العام عبر الفيس بوك صورا من انتشار عناصر الأمن.

 

وكانت مديرية الأمن العام، أعلنت الأحد، جاهزيتها العملياتية خلال عيد الفطر، وذلك من خلال خطط مشتركة وضُعت للحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية.

 

وأكدت على عمل التشكيلات في مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك والإدارات المختصة بتنسيق عال لتعزيز قدرات الاستجابة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتنزه، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.


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